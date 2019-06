Procuram-se nadadores salvadores

Um dos principais cartazes de visita de Machico é, sem dúvida a praia de areia amarela. Outrora criticada por muitos que hoje estão à frente dos destinos da autarquia e que assim que assumiram o poder na Câmara alteraram radicalmente o seu discurso, considerando-a um ex-libris da nossa cidade, diria mesmo a menina dos seus olhos de ouro. É caso para dizer mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Graças à intervenção da Secretaria Regional do Ambiente, hoje temos água com mais qualidade. Temos sem dúvida espaço estival excecional para irmos a banhos, contudo e de forma reincidente, a Câmara Municipal de Machico demonstra falta de planificação da sua época balnear, nomeadamente ao nível da dotação de nadadores salvadores, quer nesta praia, quer na da Ribeira Natal, no Caniçal (esta com bandeira azul). Como é possível que no dia 21 de Junho após vistoria da entidade competente, o edital não tenha sido autorizado por falta de, entre outros requisitos, nadadores – salvadores, estando aprazada uma nova vistoria para o dia 30 a ver se tais requisitos são satisfeitos? Será que só agora constataram que a época balnear tinha chegado? E a segurança dos banhistas? Quem assegura? É simplesmente INCONCEBÍVEL que a Câmara Municipal de Machico, não garanta a tempo e horas os requisitos exigidos por lei para que a praia da Ribeira Natal, a qual tem bandeira azul e a de areia amarela em Machico tenham assistência aos banhistas, no que se refere ao salvamento. A autarquia tem o DEVER de zelar pela SEGURANÇA de todos os que frequentam aquelas praias.