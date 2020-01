Ordenados em atraso

Venho por este meio denunciar e demonstrar a aflição que várias famílias passam pois a Empresa Edimade, tem em atrasado subsídios de férias, subsídio de Natal e ordenados. Não se o eng. Carreira tem medo de dar a cara mas ponha a mão na consciência existem seres humanos a trabalhar sem receber nada essas pessoas merecem saber o que se passa com esta empresa muitos vão trabalhar com medo se não aparecerem são despedidos certamente!!!!! Será que não existe ninguém que tenha uma solução para isto!!!!! Ninguém vive do ar, se trabalham têm que ser renumerados!!

