‘Um Dia pela Vida’ conta com Bispo do Funchal

Decorreu esta tarde a apresentação da Festa de Encerramento do Projecto ‘Um Dia Pela Vida’ no salão nobre da Câmara Municipal de Porto Moniz com a presença do presidente do município e do presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) na Madeira. Ricardo Sousa adiantou que o programa inclui no dia 1 de Junho a celebração de uma Missa Campal, às 10h30, solenizada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A anteceder a eucaristia está prevista uma arruada pelas principais ruas da vila logo depois acontece a marcha dos vencedores e dos cuidadores sempre norteados pelo objectivo de informar, educar, apoiar as comunidades locais para a prevenção e também para a angariação de fundos para os programas de prevenção e rastreio.

Um Dia Pela Vida no Porto Moniz conta com um leque de animação diversificado com artistas convidados para o efeito, entre os quais constam, Miro Freitas, Márcio Amaro ou João Vinagre.