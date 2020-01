Rui Marques deixa aviso a Teófilo Cunha

Começam a chegar as reacções dos social-democratas da Ponta do Sol. Depois da concelhia, agora é a vez do deputado do PSD-M, Rui Marques avisar que, “se o governo não cumprir com aquilo que está definido, que é a instalação do projecto na S1 [Anjos] poderá haver demissões em bloco na concelhia”, no entanto, o parlamentar disse ter garantias do Executivo madeirense que “o projecto ficará na localização que menos impacto visual causará, que é na zona dos Anjos”.

De resto, o ex-presidente de Câmara aproveitou ainda para lamentar o “aproveitamento da oposição”, em particular da actual presidente, Célia Pessegueiro que esta manhã convocou a comunicação social para criticar a decisão do Governo Regional por considerar ser uma actividade turística do concelho.