Reunião Intermunicipal da AMRAM discute orçamento de 1,3 milhões

A menos que haja uma surpresa de última hora, o orçamento da Associação de Municípios (AMRAM) será aprovado na reunião intermunicipal que decorrerá ao início desta noite, em São Vicente.

O valor do ‘bolo’ está fixado nos 1,3 milhões de euros sendo que na parte da receita a maior fatia provém da venda do Jogo Instantâneo e das quotas dos 11 municípios aderentes bem como das prestações de serviço nomeadamente ao nível das formações de pessoal são concedidas ao quadro de pessoal das autarquias, precisou Ricardo Nascimento à entrada de mais uma sessão.

No capítulo da despesa, o edil ribeira-bravense, que tomou posse a 25 de Outubro como presidente da AMRAM, explicou que uma boa parte desta rubrica destinar-se-á à aquisição de bens e equipamentos, ainda para implementação do sistema de protecção de dados que os municípios estão sujeitos, pagamento de salários com pessoal, a continuidade do programa de esterilização de animais errantes. A propósito, Nascimento lembrou que a campanha de esterilização já contemplou mais 4.700 animais.