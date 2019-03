Enchente para apreciar ‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’

Foi com uma boa afluência de público que a secretária regional do Turismo e Cultura inaugurou esta tarde a exposição ‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’, patente na Galeria de Exposições Temporárias do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Uma iniciativa que resulta da parceria entre o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira e o MUDAS. Museu, sob a chancela das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Nesta exposição, que contou com a presença da vice-presidente da Assembleia Legislativa e de todo o executivo camarário, liderado por Carlos Teles, são apresentadas memórias antigas do concelho, através de uma selecção de imagens de todas as freguesias (Calheta, Arco da Calheta, Estreito da Calheta, Prazeres, Jardim do Mar, Paul do Mar e Fajã da Ovelha) e de um conjunto de documentos de tipologia diversa, uma oportunidade para muitos calhetenses recordarem os locais que entretanto sofreram uma profunda transformação.

Destacam-se fotografias de alguns aspectos do património edificado e da arquitectura da época, já desaparecidos, mas também pormenores de igrejas e capelas, cenas do quotidiano rural e paisagens.