Colisão, despiste de bicicleta e queda ao mar obriga intervenção dos BVM

Um choque entre duas viaturas no túnel do Pinheiro Grande, na cancela causou um ferido, uma criança que viajava numa das viaturas envolvidas. O acidente ocorreu às 17h42 tendo uma equipa dos Bombeiros Voluntarios Madeirenses prestado os primeiros socorros.

Também esta tarde, um choque entre uma bicicleta e um automóvel originou o despiste do primeiro, um acidente registado às17h56 causando um ferido com suspeitas de traumatismos.

Antes, às 16h02, um jovem de 13 anos, do sexo masculino deu uma queda na escadaria do cais tendo caído ao mar. A EMIR e Autoridade Marítima estiveram no local.