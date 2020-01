2:33:37,6. Foi com este tempo, recorde de prova, que André Rodrigues estabeleceu a melhor marca da 5.ª edição do Trail da Boaventura ao completar os 25 quilómetros – Trail Longo – Naturnorte. O atleta continental da Prozis Athletes confirmou todas as expectativas averbando um ‘crono’ surpreendente deixando o segundo classificado, Roberto Baião a 11:34,6. O madeirense, Ricardo Gouveia da ADRAP fechou o pódio com o tempo de 2:46:16,0.