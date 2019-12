Volta à Cidade já começou para os mais novos

A LXI Volta à Cidade do Funchal em atletismo já arrancou, com a realização das provas dos mais novos e com a Caminhada pela Saúde, que teve início há pouco.

Na denominada Volta da Pequenada competiram os atletas dos escalões de benjamins A e B, infantis e iniciados, bem como o único participante na prova de cadeira de rodas.

O movimento de espectadores no centro do Funchal é já bastante intenso, aguardando-se a chegada de ainda mais público com o aproximar da São Silvestre, cuja partida está agendada para as 20 horas.