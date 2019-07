VAR ‘salva’ Jesus da primeira derrota do Flamengo no Brasileirão

O treinador português Jorge Jesus esteve perto de sentir pela primeira vez o sabor da derrota no Brasileirão de futebol, mas o videoárbitro (VAR) validou o golo de Gabriel Barbosa já perto do final da partida frente ao Corinthians (1-1).

O maior clássico do futebol brasileiro foi disputado em São Paulo, na casa do Corinthians, que chegou à vantagem por intermédio de uma grande penalidade batida com sucesso por Clayson aos 59 minutos, mas os ‘cariocas’ conseguiram empatar a partida aos 87 minutos, através de ‘Gabigol’, que passou pelo Benfica em 2017 sem grande sucesso.

Na sequência da marcação de um pontapé de canto, e após um desvio, o avançado, que ainda tem vínculo contratual com o Inter de Milão, introduziu a bola na baliza adversária, defendida pelo experiente Cássio, mas o fiscal de linha assinalou fora-de-jogo.

Após uma demorada consulta do VAR, o tento foi validado e permitiu que a formação liderada por Jesus terminasse o encontro com um ponto, seguindo a cinco pontos dos líderes Palmeiras (orientado por Luiz Felipe Scolari) e Santos.

Este foi o quarto jogo disputado pelo Flamengo sob o comando do técnico português (ex-Benfica e Sporting), que venceu o primeiro para o campeonato brasileiro de forma expressiva (6-1 ao Góias), e empatou duas vezes com o Atlético Paranaense, na Taça do Brasil, sendo eliminado nos penáltis e falhando as meias-finais da prova, o que gerou contestação contra a equipa do Rio de Janeiro.