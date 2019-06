Tudo começou há 60 anos com a ‘1ª Volta à Ilha da Madeira’

Ao promover em 1959, a realização da ‘1ª Volta à Ilha da Madeira’, o Club Sports da Madeira, que então comemorava o seu cinquentenário, colocou a Madeira na rota do Automobilismo Internacional.

Hoje, particularmente com a organização do Rali Vinho da Madeira, a Madeira alcançou o mais alto patamar do Desporto Automóvel, uma Prova FIA e do Nacional Europeu de Ralis e em termos internos, tornou-se no maior evento sócio-desportivo, com caracter anual, que se realiza na Região e aquele que mais dinamiza a sua economia interna.

Desde as famosas e emblemáticas “Voltas à Ilha” que os madeirenses sempre apoiaram e viveram o Desporto Automóvel, atravessando gerações e despertando o interesse de equipas oficiais e pilotos de renome, que associaram o seu nome à lista de participantes e vencedores, do Rali Vinho da Madeira.

É, assim, um desafio e um orgulho para o Club Sports da Madeira organizar a “Volta à Ilha da Madeira” – Rally Histórico 2019, para celebrar os 60 anos da “1ª Volta à Ilha da Madeira”, e das suas 60 Edições, facto que confere o título da prova automobilística mais antiga de Portugal, realizada anualmente e sempre organizada pelo mesmo clube.

Com o apoio do Governo Regional e antecedendo a realização do Rali Vinho da Madeira, a Prova “Volta à Ilha da Madeira – Rally Histórico”, vai para a estrada nos próximos dias 19, 20 e 21 de Julho, e vai ser possível recordar e assistir nas estradas da Ilha, à passagem das viaturas que deliciaram os madeirenses, estando aberta à participação de viaturas nas duas vertentes: Regularidade Histórica e Regularidade Sports Plus.

As inscrições para a” Volta à Ilha da Madeira” - Rally Histórico, já estão abertas, encerrando no próximo dia 11 de julho, e podendo ser tratadas junto da sede do secretariado do CSM/RVM/FPAK, à Rua dos Aranhas Nº53 - 2ºAndar – Sala F.

Informação completa sobre o evento pode ser consultada através do site www.ralivm.com no separador Volta à Ilha-Rally Histórico 2019.