Tomas Silva é o vencedor absoluto da Prova de Mar José da Silva ‘Saca’

Tomas Silva é o vencedor absoluto da XXIV Prova de Mar José da Silva ‘Saca’, que se realizou no passado domingo, 25 de Agosto.

A prova, pontuável para o Campeonato de Águas Abertas da Madeira, contou com a participação de 149 atletas, distribuídos por nove clubes e ainda diversos populares.

Inserida nas iniciativas do ‘Funchal Náutico’, esta mítica prova teve inicio no cais da cidade e chegada no Complexo Balnear da Barreirinha, com uma distância de mil metros, cumprindo novamente com o objectivo de homenagear aquele que foi um dos maiores atletas em natação de mar, o emblemático SACA.

No que concerne aos resultados, o atleta do Clube Naval do Funchal, Tomas Silva, sagrou-se vencedor absoluto com o tempo de 13.52’, seguido do Pedro Reis (CDSR) com a marca de 14.20’ e a fechar o pódio ficou Henrique Ferro (CNF) com o registo de 15.12’.

No sector feminino, venceu Bruna Belo do Clube Desportivo Nacional, com o tempo de 16.16’, na segunda posição ficou Anabela Teles (Individual) com a marca de 17.21’ e na terceira posição classificou-se Jessica Luís (CDSR) com 17.27’.

Na categoria Populares, ganhou Rodrigo Vieira com o registo de 17.23’ e em femininos venceu Mariana Lobo com o tempo de 20.59’. Já na categoria de natação adaptada, o grande vencedor foi novamente nesta edição Emanuel Gonçalves (CNF) nadando em 15.56’.

Destaque ainda, para a prova promocional de 200m, uma novidade este ano, vencendo Nuno Santos (CDSR) em masculinos e Silvana Silva (CDSR) em femininos.

A XXIV Prova de Mar José da Silva ‘Saca’ trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal do Funchal, Junta Freguesia de Santa Maria Maior e Associação de Natação da Madeira, que contou ainda com o apoio da Empresa Municipal ‘Frente MarFunchal’.