‘Swing’ e ‘Oceania Dos’ lideram Regata Discoveries Race 2019

A embarcação madeirense ‘Swing’, de José Augusto Araújo e os espanhoís do ‘Oceania Dos’ lideram a segunda etapa da Regata internacional ‘Discoveries Race 2019’.

Depois de terem largado de Lisboa na tarde do passado domingo, as cinco embarcações que estão a realizar esta segunda ‘pernada’ até a capital madeirense, já cumpriram quase mais de metade do percurso.

Pelas 21h30 de hoje a tripulação madeirense já tinha cumprido 374 milhas náuticas do percurso, enquanto os espanhóis estão um pouco mais à frente com 384 milhas cumpridas.

Deste modo é de esperar que as primeiras embarcações cortem a linha de chegada instalada no Funchal durante o dia de amanhã, madrugada de quinta-feira.

Refira-se que esta segunda edição da Regata internacional ‘Discoveries Race 2019’ teve a primeira etapa entre Viana do Castelo, e terá a derradeira entre a capital madeirense e Las Palmas de Gran Canaria