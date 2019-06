Suárez falha penalti e permite eliminação do Uruguai pelo Peru

O Peru qualificou-se ontem para as meias-finais da Copa América, ao vencer o Uruguai por 5-4, no terceiro jogo dos quartos-de-final decidido no desempate por penáltis.

O avançado do Barcelona Suárez permitiu a defesa do guarda-redes peruano Gallese logo no primeiro penálti, que acabou por ser decisivo, uma vez que todos os outros foram concretizados.

No final dos 90 minutos, as duas equipa estavam empatadas a zero, mas os uruguaios viram três golos anulados após consulta do VAR.

Carlos Queiroz e os penáltis

O treinador português Carlos Queiroz responsabilizou-se, na sexta-feira, pela eliminação da Colômbia nos quartos-de-final da Copa América, mas afirmou que os penáltis estão “mais na mão de Deus do que na dos jogadores”. A Colômbia foi afastada pelo Uruguai no desempate por grandes penalidades (5-4), depois do nulo no tempo regulamentar.