Sports Madeira defronta Desportivo das Aves na Taça de Portugal

Conforme ditou o sorteio, feito pela Federação Portuguesa de Voleibol a equipa madeirense do Club Sports Madeira irá defrontar o Desportivo das Aves nos quartos-de-final da Taça de Portugal de voleibol feminino.

Depois de vencer, no passado sábado a Lusófona por 3-1, e ver as avenses vencerem o Boavista por 3-0, o duelo entre os vencedores está assim agendado para o dia 2 de Fevereiro no norte do pais.

De referir que o adversário do conjunto orientado por Vagner Aragão, subiu o ano passado à I Divisão Nacional, onde ocupa actualmente o sétimo lugar na tabela classificativa com 22 pontos, bem destacado em relação a outros clubes de nome, do voleibol nacional.