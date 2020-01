Sporting recebe Marítimo de olho no terceiro lugar da I Liga

O Sporting recebe hoje o Marítimo no Estádio José Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sabendo que uma vitória permite aos ‘leões’ subir ao terceiro lugar da classificação.

Depois da derrota do Famalicão na recepção ao Santa Clara (1-0), no domingo, os ‘verdes e brancos’ têm a oportunidade de ascender ao último degrau do pódio do campeonato, uma vez que somam agora 29 pontos frente a 31 da equipa ‘sensação’ da Liga até então.

Por outro lado, a equipa orientada por Silas quer, frente ao 11.º classificado Marítimo, regressar às vitórias, depois do desaire caseiro no dérbi com o Benfica (2-0), na ronda anterior.

Em dúvida para este encontro, agendado para as 21 horas, está o reforço esloveno Sporar, contratado ao Slovan Bratislava, devido a um problema gástrico, somando-se quatro ausências por castigo, casos de Acuña, Bolasie, Eduardo Henrique e Mathieu, e de Vietto, por lesão.

Os madeirenses pretendem prolongar uma série de cinco jogos sem perder para o campeonato, ainda que os últimos dois jogos tenham sido empates, somando actualmente 20 pontos.

Antes, pelas 18:45, o Vitória de Guimarães e Rio Ave, ambas com 25 pontos, vão defrontar-se e podem subir ao quinto lugar à condição em caso de vitória, uma vez que o Sporting de Braga só joga na quarta-feira.

Na terça-feira, o FC Porto defronta o Gil Vicente, à procura de se recolocar a sete pontos do líder Benfica, depois da vitória frente ao Paços de Ferreira (2-0), com o dérbi minhoto entre Moreirense e Sporting de Braga a fechar a 18.ª ronda na quarta-feira.