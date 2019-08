Sócios fazem fila na Loja do Marítimo para a regularização de quotas

A Loja do Marítimo, localizada junto ao estádio, regista a esta hora uma fila de sócios que procuram regularizar as suas quotas, a poucas horas da realização do jogo com o Sporting, que marca o arranque da I Liga para os verde-rubros.

A loja abriu portas pelas 14 horas precisamente com o intuito de permitir que os sócios possam efectuar este procedimento.

O jogo entre Marítimo e Sporting tem o seu início agendado para as 18h30.