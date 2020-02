Sheffield United vence e ultrapassa Tottenham de José Mourinho no quinto lugar

O Sheffield United venceu hoje em casa o Bournemouth por 2-1, em jogo da 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e isolou-se provisoriamente no quinto lugar, ultrapassando o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho.

Os golos de Billy Sharp, aos 45+2 minutos, e Lundstram, aos 84, ‘anularam’ o tento madrugador dos forasteiros, que inauguraram o marcador aos 13, por Callum Wilson, antes de verem a equipa da casa operar a reviravolta.

Com este resultado, a equipa de Chris Wilder chega ao quinto lugar, com 39 pontos, mais dois do que o Tottenham, que só joga para a 26.ª ronda, em casa do Aston Villa, na próxima semana, enquanto o Bournemouth é 16.º, com 26.

Além do Sheffield-Bournemouth, estava marcado para hoje o confronto entre Manchester City, bicampeão em título e segundo classificado, e West Ham, mas a partida foi adiada devido ao mau tempo que está a assolar o norte da Europa e levou também a cancelamentos de jogos em outros países.