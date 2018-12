Sevilha empata com Alavés e cede liderança ao FC Barcelona

O Sevilha, com André Silva e Daniel Carriço, empatou hoje a 1-1 em casa do Alavés, e cedeu a liderança da Liga espanhola de futebol ao FC Barcelona, que venceu por 2-0 na receção ao Villarreal.

Após 14 jornadas, o campeão FC Barcelona lidera com 28 pontos, mais um do que o Sevilha e com três de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que não foi além de um empate a 1-1 em casa do Girona, sétimo com 21.

O Alavés, quarto na tabela classificativa, agora com 24 pontos, esteve a vencer com um golo de Jony, aos 37 minutos, mas o Sevilha atenuou o prejuízo com o empate pelo francês Ben Yedder, aos 78.

O FC Barcelona, com o português Nélson Semedo a titular, venceu por 2-0 na receção ao Villarreal, com golos de Gerard Piqué, aos 36 minutos, e Carles Aleñà, aos 87.

O Villarreal segue no 17.º posto, com os mesmos 14 pontos, com três de vantagem sobre o Athletic Bilbau, com 11 e menos um jogo, que é primeiro clube na zona de despromoção.

No primeiro jogo do dia, William Carvalho fez a assistência para o único golo do Betis, na vitória em casa sobre a Real Sociedad, por 1-0.

Aos 33 minutos, na sequência de um canto, o médio português desviou a bola ao primeiro poste, deixando Junior Firpo solto para fazer o único tento da partida.

Com este resultado, o Betis, 10.º classificado, passou a somar 19 pontos, os mesmos da Real Sociedad, que está um posto acima.