Selecção nacional feminina alcança feito histórico no Europeu de ténis de mesa

Pela primeira vez na história, a selecção feminina de Portugal alcança uma medalha no Campeonato da Europa de equipas em ténis de mesa. Ao derrotar a Alemanha, a equipa lusa qualificou-se para as meias-finais, o que garante, desde logo, pela menos a conquista do bronze.

Na competição que está a decorrer em Nantes, França, a selecção portuguesa derrotou a Alemanha, por 3-2, no jogo dos quartos-de-final, ao início da tarde desta sexta-feira.

Nesta partida Fu Yu, atleta casada com o madeirense Duarte Fernandes, voltou a ser determinante ao vencer os dois encontros em que marcou presença.

Um feito que ganha ainda maior dimensão, já que Portugal derrotou a selecção germânica, n.º 3 do ranking europeu, vice-campeã em título e sete vezes campeã da Europa.

Na meias-finais, Portugal vai ter pela frente o vencedor do jogo entre Hungria e Ucrânia, que se realiza esta noite. Certo é que pelo menos a medalha de bronze está já garantida.