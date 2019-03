Santana recebe primeira prova de skyrunning para crianças

A organização da Ultra Skyrunning Madeira (USM) organiza, pela primeira vez, na Madeira, uma prova skyrunning especialmente desenhada e pensada para crianças.

A ‘KIDS Santana Sky Race’ nasce, assim, com o objectivo de promover a prática desportiva dentro da modalidade de Skyrunning assim como o contacto com a natureza nas camadas mais jovens.

Esta prova terá lugar no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança.

O evento integra a 6ª edição da Ultra Skyrunning Madeira (USM), que com esta iniciativa pretende sensibilizar as crianças para hábitos e estilos de vida saudáveis, como também incutir a valorização do contacto com a natureza e consequentemente atitudes que visem a sua conservação.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas a crianças entre os 6 e os 13 anos, mediante autorização dos seus encarregados de educação. A prova estará dividida em quatro escalões / distâncias: 6 aos 7 anos – 600 metros ; 8 aos 9 anos – 1100 metros; 10 aos 11 anos – 1300 metros; 12 aos 13 anos – 1800 metros.

As inscrições estão limitadas a um total de 200 participantes no conjunto de todos os escalões.

Cada participante receberá uma lembrança comemorativa e uma medalha ‘finisher’ e os três primeiros classificados de cada categoria (Masculino e Feminino), recebem um troféu.

De referir que a Ultra Skyrunning Madeira (USM) faz parte da Skyrunner® World Series da International Skyrunning Federation e do calendário Skyrunner® National Series Spain, Andorra & Portugal. O evento é composto por quatro provas de diferentes distâncias: Madeira Sky Race (55,6km 4121m D+), Santana Vertical Kilometer® (4.8Km 1003 D+), Santana Sky Race (23km 1672 D+), Laurissilva Sky Race (13km 655m D+).

Recorde-se ainda que a USM 2019 decorrerá a 31 de Maio e 1 de Junho na Ilha da Madeira. As inscrições estão abertas, com disponibilidade limitada e, neste momento, mais de metade dos peitorais já foram vendidos.