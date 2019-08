Samuel Caldeira defende amarela na primeira etapa da Volta a Portugal

O português Samuel Caldeira (W52-FC Porto) defende hoje a liderança da geral individual da 81.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, numa primeira etapa que liga Miranda do Corvo a Leiria, após ter vencido o prólogo na quarta-feira.

Após vencer o prólogo de quarta-feira, em Viseu, o ‘sprinter’ dos ‘dragões’ parte de amarelo para a primeira de 10 etapas, com o mesmo tempo do suíço Gian Friesecke (SRA), segundo, e do espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), terceiro.

Pela 19.ª vez, a cidade leiriense vai acolher uma chegada, num dia em que a montanha se vai começar a fazer sentir nas pernas do pelotão, com uma contagem de primeira categoria logo aos 38 quilómetros, na Serra da Lousã, 20 após a primeira meta volante da Volta, na Lousã.

Em Pedrógão Grande (59,5 quilómetros) e Mó Grande (77,3) estão instaladas mais duas contagens, de quarta categoria, com a derradeira subida categorizada a ser em Arega (2.ª), aos 101,8.

Daí para a frente, são mais de 70 quilómetros de perfil mais plano, com duas metas volantes em Alvaiázere e Pombal, antes da meta em Leiria, cujo perfil pode abrir espaço a uma disputa ao ‘sprint’.