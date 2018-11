Rui Vitória terá colocado lugar à disposição

O treinador do Benfica, Rui Vitória, terá colocado o seu lugar à disposição após uma reunião de ‘emergência’ com Luís Filipe Vieira, que terminou há instantes, no Estádio da Luz.

A notícia está a ser avançada pela CMTV, que aponta para uma decisão definitiva por parte dos encarnados a ser conhecida nas próximas horas, isto porque a situação “está a ser analisada”, de acordo com a estação televisiva.

Após a pesada derrota para a Liga dos Campeões, na Allianz Arena, frente ao Bayern de Munique (5-1), a onda de contestação dos adeptos subiu de tom relativamente ao técnico das águias, que não tem apresentado resultados e exibições convincentes, esta temporada.