O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, negou hoje ter sido contactado pelo homólogo benfiquista, Luís Filipe Vieira, sobre o ‘túnel do Jamor’, no jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, com o FC Porto.

Durante o intervalo, ocorreu uma altercação entre Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Pedro Ribeiro, que, na altura, ainda orientava o Belenenses SAD, com uma alegada agressão ao ex-técnico dos lisboetas a ser atualmente investigada.

Na apresentação de Petit como novo treinador do Belenenses SAD, sucedendo a Pedro Ribeiro no comando técnico, Rui Pedro Soares foi questionado sobre o episódio, que negou qualquer abordagem ou pressões dos atuais dois primeiros classificados da I Liga.

“Falo várias vezes com o presidente do Benfica, mas é totalmente falso que tenha falado com ele sobre este assunto. Quem divulgou essa informação foi enganado por uma fonte, de alguém que é mentiroso. É falso que tenham existido pressões de FC Porto e Benfica”, afirmou.

Rui Pedro Soares confessou que não estava presente no túnel aquando dos acontecimentos e que, por isso, não tem “conhecimento direto”, mas confia que o processo atualmente a decorrer nas instâncias desportivas comprove o que realmente aconteceu.

“O que eu vi foram aquelas imagens, não estava presente no túnel. Espero que, no fim do processo, as instâncias desportivas se pronunciem e digam exatamente o que se passou no túnel. Não sou porta-voz nem advogado de ninguém, por isso aguardo com tranquilidade o processo que estão a desenvolver”, disse.

Sobre o novo treinador do conjunto lisboeta, Rui Pedro Soares, que confirmou o pedido de rescisão de Pedro Ribeiro, aceite pela SAD, ressalvou que a chegada de Petit dá “confiança, estabilidade emocional e vontade de ganhar” à equipa, confidenciando que já tinha tentado a contratação do treinador em temporadas anteriores.

“Temos ainda 18 jogos no campeonato e queremos entrar em cada um com vontade de disputá-lo e ganhar. O Petit foi contactado por mim no domingo à noite e não falei com outra pessoa. Já não é a primeira vez que pensamos no Petit para liderar a nossa equipa técnica. Felizmente, foi agora possível”, exultou.

Petit, que será acompanhado por Filipe Anunciação, Fábio Ferreira, Franclim Carvalho e Tozé Cerdeira, fará a estreia ao serviço do Belenenses SAD, 16.º classificado, com 15 pontos, no sábado, diante do Vitória de Setúbal, 12.º, com 19, no Estádio Nacional, em Oeiras.