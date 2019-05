Rúben Micael regressa ao Nacional da Madeira a custo zero

Rúben Micael é o primeiro reforço da próxima temporada do Nacional da Madeira, emblema que deixa antever a clara intenção de regressar ao convívio entre os grandes, o mais rapidamente possível, com a apresentação do médio madeirense de 32 anos, que vai actuar pela primeira vez na carreira na II Liga portuguesa.

O anúncio foi feito há instantes nas redes sociais dos alvi-negros com recurso a um vídeo onde o médio surge a descer uma escadaria, tendo como som de fundo o relato do golo histórico que apontou frente ao Zenit, a 27 de Agosto de 2009 (1-1), e que garantiu a passagem dos insulares à fase de grupos da Liga Europa pela primeira vez na história. “Estou de volta”, afirmou Rúben Micael.

Nove anos depois, Rúben Micael regressa assim a uma casa que bem conhece depois de passagens por FC Porto, Atlético de Madrid, Zaragoza, Braga, Shijiazhuang Yongchang, Shijiazhuang Ever Bright, Maccabi Tel Aviv, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal, sendo que foi nesta última formação que alinhou na temporada passada, participando em 30 jogos e não apontando qualquer tento.

O médio tinha rubricado um contrato com os sadinos por uma temporada, isto é, até ao fim da época 2018/2019, e não renovou contrato. Chega a custo zero ao Nacional.