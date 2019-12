Ronaldo tirou logo a medalha do peito após a derrota na Supertaça de Itália

Está a dar que falar a atitude de Cristiano Ronaldo após a derrota da Juventus, frente à Lazio, na Supertaça de Itália.

Na cerimónia da entrega de medalhas aos finalistas vencidos, o ‘astro’ madeirense recebeu a insígnia e tirou-a logo de seguida, isto ao mesmo tempo que deixava um dos elementos da organização de mão estendida.

A veia competitiva associada ao facto de CR7 não conviver da melhor forma com as derrotas servem de explicação, na imprensa internacional, para o gesto, mas há mais um facto associado ao humor do madeirense. É que Cristiano Ronaldo já não perdia uma final na sua carreira de futebolista desde 2014, desaire que ocorreu, curiosamente, também numa Supertaça, neste caso a de Espanha. Desde esse desaire, ao serviço do Real Madrid, o avançado da Juventus conquistou doze vitórias em outras tantas finais.