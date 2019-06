Ronaldo pára autocarro da selecção para dar abraço a menino com doença rara

Ao sair do Estádio do Bessa, depois de mais um treino para a final da Liga das Nações, Ronaldo mandou parar o autocarro para falar com uma criança que tinha o sonho de dar um abraço ao craque português.

Com um cartaz ‘Cristiano dá-me um abraço’, Eduardo, de 11 anos, realizou o sonho de poder estar com Ronaldo. O pequeno fã do avançado esperou pelo autocarro da selecção de Portugal à saída do estádio para tentar a sorte e estar perto do ídolo e conseguiu.

Trata-se de um menino que sofre de leucemia, tendo já feito um transplante que não resolveu o problema.

Eduardo vive na Trofa e é portador de uma doença rara denominada de exerto de hospedeiro, que se traduz numa bactéria no sangue que afecta a imunidade dos órgãos para a qual não existe cura, acrescenta a publicação.