Ronaldo deverá ser principal figura no 11 de Fernando Santos

O seleccionador Fernando Santos anuncia hoje a lista de jogadores convocados para a dupla jornada frente a Sérvia e Lituânia, em setembro, do grupo B de qualificação para a fase final do Euro2020 de futebol.

Os eleitos de Fernando Santos serão revelados às 12h30, numa conferência de imprensa que vai decorrer na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras.

Praticamente três meses depois da conquista da Liga das Nações, o seleccionador nacional deverá fazer poucas alterações nas suas escolhas, com o capitão Cristiano Ronaldo a ser, como é habitual, a principal figura dos convocados.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 7 de Setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento directo para o próximo Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A selecção lusa, actual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso directo ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off’, via Liga das Nações.

Após a conferência de imprensa de Fernando Santos, será a vez de o seleccionador de sub-21, Rui Jorge, divulgar os convocados para os jogos da fase de apuramento para o Campeonato da Europa Hungria/Eslovénia 2021, com Gibraltar e Bielorrússia.