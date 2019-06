Ronaldo apontou 48 golos nos últimos 52 jogos pela selecção

Suíça, Espanha, Ilhas Faroé, Arménia, Andorra, Suécia e Irlanda do Norte. Estas são as vítimas do poder da eficácia de Cristiano Ronaldo, sendo que todas elas têm algo em comum: sofreram três ou mais golos aos pés de CR7 num só duelo, com alguns desses confrontos a serem realizados em competições de extrema seriedade, como são os casos de Liga das Nações (Suíça), Mundial 2018 (Espanha) e Play-Off de acesso ao Mundial 2014 (Suécia).

Ora, o primeiro hat-trick do ‘astro’ madeirense pela selecção deu-se frente à Irlanda do Norte, a 6 de Setembro de 2013, em jogo de qualificação para o Mundial 2014, no Brasil. Essa partida assinala um volte-face nas exibições do avançado natural da freguesia de Santo António de Quinas ao peito, tudo porque é nesse encontro que a estatística começou a melhorar gradualmente: são 52 jogos e o capitão já marcou por 48 ocasiões.

Mas vamos mais longe. Se dos 88 golos apontados por Cristiano Ronaldo (157 internacionalizações), foram concretizados 48 tentos em 52 encontros, isto significa dizer que os restantes 40 remates certeiros jorraram do pacote de ketchup em 105 jogos, o que deixa transparecer um melhoria fantástica na eficácia do madeirense.

Os dados deixam indicar que CR7 é cada vez mais um elemento preponderante na selecção de todos nós à medida que vai caminhando para os 35 anos e o objectivo de ser o melhor marcador de sempre em selecções (Ali Daei marcou 109 golos pelo Irão) está também cada vez mais perto. Faltam 21 golos a Cristiano com uma fase de qualificação e um Europeu pela frente, e quiçá ainda vai dar uma ‘perninha’ no Mundial do Qatar, em 2022, quando já tiver 37 anos.

‘Hat-tricks’ pela selecção nacional

» Irl. do Norte (2-4) - Qualificação Mundial 2014 [6 de Setembro de 2013]

» Suécia (2-3) - Play-Off Mundial 2014 [19 de Novembro de 2013]

» Arménia (2-3) - Qualificação Euro 2016 [13 de Junho de 2015]

» Andorra (6-0) - Qualificação Mundial 2018 [7 de Outubro de 2016]

» Ilhas Faroé (5-1) - Qualificação Mundial 2018 [31 de Agosto de 2017]

» Espanha (3-3) - Fase de Grupos do Mundial 2018 [15 de Junho de 2018]

» Suíça (3-1) - Final Four da Liga das Nações [5 de Junho de 2019]