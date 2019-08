Regata Discoveries Race perto do seu final

Está quase no fim a edição de 2019 da Regata Discoveries Race, com a festa da terceira e derradeira etapa a ser feita em Las Palmas de Gran Canaria.

Este evento internacional que arrancou em Viana do Castelo, passou por Cascais, e rumou ao Funchal na passada semana, teve no passado domingo a largada da última ‘pernada’ entre a capital madeirense e a ilha canariana, e com a presença de 12 embarcações.

Com as condições meteorológicas a serem perfeitas as primeiras embarcações poderão cortar a linha de chegada ainda no dia de hoje, ou na madrugada de amanhã.

Entre a frota, destaque para a embarcação espanhola ‘Oceania Dos’ que esta na frente desta terceira etapa, sendo que logo atrás encontra-se a tripulação madeirense do ‘Swing’ de José Augusto Araújo, que esteve em plano de evidencia nas duas primeiras etapa deste evento que integra o programa de festividades dos 600 anos dos Descobrimentos da Madeira e Porto Santo.