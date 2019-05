Rampa do Monte conta com 39 equipas

A Rampa do Monte - Município do Funchal conta com um total de 39 equipas que irão para a estrada já este sábado na luta pelos vários troféus. É a terceira prova pontuável para do Troféu Regional de Rampas - AMAK.

Organizada pelo Clube Desportivo Nacional, o percurso da prova será disputado entre a zona do Terreiro da Luta e do Montado do Pereiro, entre as 9 horas da manhã e o final da tarde de sábado. Depois das duas subidas de reconhecimentos, marcado para as 9h20 e 10h50, as subidas oficiais, quatro, estão agendadas para as 12h20, 13h50, 15h20 e 16h50.