Quique Setién substitui Ernesto Valverde no comando técnico do Barcelona

O espanhol Quique Setién foi designado novo treinador do FC Barcelona até junho de 2020, substituindo no cargo o compatriota Ernesto Valverde, anunciou ontem o clube da primeira liga espanhola de futebol.

Na sua página oficial na Internet, os atuais campeões espanhóis informaram que o antigo treinador do Bétis será apresentado na terça-feira.

Antes, o clube catalão, que conta com o internacional português Nélson Semedo, anunciou igualmente a saída de Valverde nas redes sociais e desejou “o melhor para o seu futuro”, depois de ter conquistado quatro títulos ao serviço dos ‘blaugrana’, em dois anos e quase oito meses no cargo.

A saída de Ernesto Valverde acontece após a eliminação do FC Barcelona na meia-final da Supertaça espanhola, diante do Atlético Madrid, num encontro perdido por 3-2.

O FC Barcelona está no primeiro lugar da ‘La Liga’, em igualdade pontual com o Real Madrid, ambos com 40 pontos, ao fim de 19 jornadas.