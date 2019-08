Quarto duelo entre Benfica e Sporting com ‘leões’ em vantagem na Supertaça

Benfica e Sporting vão encontrar-se pela quarta vez na Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, agendada para domingo, com os ‘leões’ a terem vantagem sobre o rival, com uma série de dois triunfos consecutivos.

O último encontro entre os dois emblemas de Lisboa na competição que arranca a nova temporada aconteceu em 09 de agosto de 2015, no mesmo palco, no Estádio Algarve, com a equipa de Alvalade a vencer por 1-0.

A final da 37.ª edição do troféu ficou decidida com um golo do peruano Carrillo, a meias com o colombiano Téo Gutierrez, aos 53 minutos, no jogo que, na altura, marcou a estreia oficial de Jorge Jesus no Sporting e de Rui Vitória no Benfica.

Vinte e oito anos antes, em 1987, com a prova ainda a ser disputada a duas mãos, o desfecho também ‘sorriu’ ao Sporting, que era treinado pelo inglês Keith Burkinshaw. O conjunto de Alvalade venceu os dois jogos (3-0 na Luz e 1-0 em Alvalade), conquistando, dessa forma, a sua segunda Supertaça.

Edmundo (na própria baliza), Silvinho e Paulinho Cascavel fizeram os golos da primeira mão e Silvinho voltou a marcar no segundo confronto.

A decisão de 1980 coincidiu com a estreia das duas formações na competição, tendo a primeira mão terminado com um empate 2-2, em Alvalade, com golos de Rui Jordão (dois) para os ‘verde e brancos’ e de Carlos Manuel e César para os ‘encarnados’.

Cerca de um mês e meio depois, na partida da segunda mão, na Luz, Rui Jordão voltaria a ‘faturar’ para o Sporting, então orientado por Fernando Mendes, mas Nené e Vital carimbaram o triunfo benfiquista, por 2-1, e garantiram a primeira Supertaça do historial das ‘aguias’, que eram comandadas pelo húngaro Lajos Baróti.

Nas 40 edições da Supertaça, o Benfica participou em 19 e venceu sete, a última das quais em 2017, frente ao Vitória de Guimarães, por 3-1.

Já o Sporting, venceu oito das nove Supertaças que disputou, a mais recente em 2015.

A 41.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se no domingo, às 20:45, no Estádio Algarve.

<PRE>

- Os cinco jogos entre Benfica e Sporting na Supertaça:

- Época 2014/15:

09/08/15 Algarve Benfica - SPORTING, 0-1

(Carrillo)

- Época 1986/87:

19/12/87 Alvalade SPORTING - Benfica, 1-0

(Silvinho)

06/12/87 Luz Benfica - Sporting, 0-3

(Edmundo pb, Silvinho, Paulinho Cascavel)

- Época 1979/80:

29/10/80 Luz BENFICA - Sporting, 2-1

(Nené, Vital/ Jordão gp)

10/09/80 Alvalade Sporting - Benfica, 2-2

(Jordão 2, 1gp/ Carlos Manuel, César)