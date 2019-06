Problema cardíaco afasta Joel Tagueu da Taça das Nações Africanas

É uma situação que está a abalar a selecção dos Camarões e com o Marítimo atento. Joel Tagueu foi impedido de participar na Taça das Nações Africanas devido a um problema cardíaco, correndo mesmo o “risco de morte súbita em campo”, de acordo com nota divulgada esta segunda-feira pela Federação de Futebol dos Camarões.

“Joel Tagueu, um dos 23 leões seleccionados não poderá participar na competição. O médico da equipa, o prof. William Ngatchoy, acaba de detectar uma anomalia no implante de artéria coronária. A suspeita foi levantada no Catar e confirmada no Egipto, com o risco de morte súbita no relvado a não ser nulo. A notícia da partida de Joel Tagueu foi recebida com muita tristeza. A equipa e os jogadores não conseguiram conter as lágrimas. Foi apresentado à CAF um recurso para a sua possível substituição”, lê-se num comunicado da federação dos Camarões.

Joel Tagueu, de 25 anos, representa o Marítimo desde 2017/2018.