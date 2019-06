Portugal treinou hoje sem Pepe e com apenas 12 jogadores

A seleção portuguesa começou hoje a preparar a final da Liga das Nações de futebol, com um treino em que Fernando Santos apenas contou com 12 jogadores, sendo que Pepe deverá falhar o encontro de domingo.

Na quarta-feira, na vitória frente à Suíça, por 3-1, o defesa central lesionou-se no braço direito, tendo sido substituído durante a segunda parte, e deverá ficar ausente da final, embora a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda não tenha revelado oficialmente o estado clínico do defesa.

Logo após o duelo com os helvéticos, o selecionador Fernando Santos revelou, em conferência de imprensa, que o central do FC Porto estava a realizar exames numa unidade hospitalar.

Pepe falhou o treino no Estádio do Bessa, no Porto, assim como os restantes jogadores que foram titulares perante a Suíça, tendo estes efetuado trabalho de recuperação no ginásio.

Por isso mesmo, o apronto contou apenas com 12 jogadores, incluindo José Fonte, Gonçalo Guedes e João Moutinho, que foram suplentes utilizados no jogo das meias-finais.

Destaque ainda para o presidente de FPF, Fernando Gomes, que marcou presença no Estádio do Bessa e esteve a assistir ao início do treino.

No primeiro jogo da meias-finais da Liga das Nações, Portugal bateu a Suíça, por 3-1, com três golos do capitão Cristiano Ronaldo.

A segunda meia-final está agendada para hoje, às 19:45, em Guimarães, com Inglaterra e Holanda a disputarem no Estádio D. Afonso Henriques a segunda vaga para a final.

A final da primeira edição da competição está marcada para domingo, às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto