Portugal defronta a Holanda na final da Liga das Nações

A selecção da Holanda será a adversária de Portugal no jogo da final da Liga das Nações, que se disputa no próximo domingo.

Os ‘laranjas’ venceram a Inglaterra por 3-1, num jogo que só ficou decidido no prolongamento. Quanto aos golos, foram apontados por Rashford (pénalti) pela Inglaterra. De Ligt marcou pelos ‘laranjas’ e Kyle Walker marcou auto-golo a favor dos holandeses já nos descontos. O marcador fechou com o golo de Quincy Promes já aos 114 minutos.

A final joga-se no domingo, pelas 19h45, no Estádio do Dragão.