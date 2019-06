Porto Moniz é ‘Município Amigo do Desporto’

O presidente Emanuel Câmara e o vereador com o pelouro do Desporto, Nélio Sequeira, receberam, no Salão Nobre do Município do Porto Moniz, o coordenador do programa ‘Municípios Amigos do Desporto’, Pedro Mortágua Soares, para a entrega do galardão ‘Município Amigo do Desporto’ àquela autarquia.

Esta distinção resulta de um processo de reconhecimento do modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo e dos resultados obtidos pelos municípios portugueses, sendo que o processo de partilha de boas práticas, de ‘benchmarking’ e de formação que vigora naquele município mereceu o reconhecimento público de “boas práticas na gestão e desenvolvimento do Desporto”.

Emanuel Câmara reforçou a aposta do seu executivo nas diversas iniciativas desportivas que consagram o Porto Moniz como a “capital regional do desporto outdoor e fazem do município uma referência no apoio e organização de eventos nas mais variadas modalidades”.

Relembrou também que estes investimentos, além de dinamizarem a economia local, promovem o Porto Moniz e, em simultâneo, toda a costa norte. “O desporto e a actividade física têm-se revelado não apenas dois factores muito importantes no desenvolvimento do nosso território, mas também têm incrementado uma melhoria na qualidade de vida da nossa população, e é com muita satisfação que vejo reconhecido o esforço do executivo que lidero, no que às boas práticas no apoio a eventos desportivos diz respeito”, referiu o edil.

Paralelamente, a Câmara Municipal Porto Moniz disponibiliza, através do Gabinete de Apoio ao Idoso, aulas de actividade física nos mais diversos quadrantes. “Desde a hidroginástica às aulas de ginástica para idosos, várias têm sido as iniciativas que têm procurado, no concelho do Porto Moniz, o combate ao sedentarismo e a promoção do envelhecimento activo”, realça Emanuel Câmara.