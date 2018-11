Petit chama Gamboa e tira Ibson e Rúben Ferreira na sua primeira convocatória

Já é conhecida a primeira lista de convocados da era Petit, ao leme do Marítimo, e há novidades face ao que se sucedia no anterior comando técnico.

O novo treinador verde-rubro chama para a recepção ao Vitória de Setúbal o médio português Gamboa, que não fazia parte das opções de Cláudio Braga, e afasta desta convocatória o médio Ibson e o lateral Rúben Ferreira, isto tendo em conta a ‘chamada’ do último encontro, que ditou o afastamento do Marítimo da Taça de Portugal, em casa, aos pés do Feirense (0-3).

De regresso à lista composta por 18 jogadores está também Danny, que viu cumpridos os dois jogos de castigo aplicados pela Liga, na sequência do cartão vermelho directo exibido ao luso-venezuelano na partida frente ao FC Porto, por agressão a Otávio.

O encontro entre verde-rubros e sadinos está agendado para este sábado, no Estádio do Marítimo, com início marcado para as 15h30.

Confira a lista de convocados: Amir, Charles, Bebeto, Marcão, Zainadine, Lucas Áfrico, China, Danny, Edgar Costa, Jean Cléber, Vukovic, Gamboa, Barrera, Correa, Fabrício, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho e Joel Tagueu.