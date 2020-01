Petit apontado ao comando técnico do Belenenses SAD

Pedro Ribeiro está de saída do Belenenses SAD e a imprensa desportiva nacional aponta Petit, ex-treinador do Marítimo, como possível substituto do timoneiro que colmatou a saída de Silas, em Setembro de 2019.

A caminho do terceiro técnico da temporada, os ‘azuis do Restelo’ ocupam uma frágil posição na tabela classificativa da I Liga (16.º lugar e 15 pontos averbados) e já não vencem qualquer partida desde o dia 1 de Dezembro do ano transacto.

Petit está no topo das prioridades de Rui Pedro Soares, estando perto de ser confirmado.