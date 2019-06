Disputou-se mais uma regata de canoas, desta vez a freguesia do Paul do Mar, prova que reuniu 13 participantes, numa competição muito disputada sobretudo entre o primeiro e o segundo lugar. Venceu a embarcação de Manuel Mendes realizando os dois quilómetros com um tempo superior a 25 minutos. No final não escondia a satisfação por conquistado o troféu da Associação de Canoagem da Madeira.