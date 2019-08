Parque Ecológico do Funchal tem uma nova pista de BTT

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vice-presidente da autarquia com a tutela do Parque Ecológico do Funchal, Idalina Perestrelo, inauguraram, esta manhã, a nova pista de BTT no Parque Ecológico do Funchal.

“Estamos a dar mais uma valência ao Parque, com a criação desta pista de BTT com cerca de cinco quilómetros, com início na zona do Arieiro e termo no Centro de Recepção do Parque Ecológico, na Ribeira das Cales”, explicou, na ocasião, Miguel Silva Gouveia. Um medida que vem no seguimento da política de dinamização do Parque Ecológico do Funchal do seu executivo, vinca o autarca.

“O circuito tem um desnível de cerca de 470 metros, um nível de dificuldade médio-baixo e está devidamente sinalizado, o que permite que todos os curiosos e entusiastas possam vir experimentar a modalidade por sua iniciativa. Além de ser uma mais valia para o Parque, este trajecto vem garantir as devidas condições para a prática da modalidade no Funchal, contribuindo para ordenar as nossas actividades turístico-desportivas”, precisa Miguel Silva Gouveia e acrescenta: “criámos, desta forma, condições para que os amantes de percursos pedestres e os praticantes desta modalidade mais radical não se cruzem nas nossas serras, evitando assim acidentes de percurso”.

A autarquia estima que o traçado vá ser usado diariamente por cerca de 50 praticantes, sendo seis as empresas de animação turística a operarem nesta pista e nove os clubes regionais que a utilizam para a prática do BTT e organização de competições regionais, nacionais e internacionais, destacando-se uma prova do circuito mundial de enduro.

Miguel Silva Gouveia destacou, igualmente, que “a procura turística por estes percursos tem vindo a aumentar, sendo que já há muitos turistas a procurar a Madeira, e o Parque Ecológico, em particular, para estas descidas de BTT”.