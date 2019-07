Onze equipas dos bairros da Madeira em torneio de futebol de rua

A terceira edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira-Coca-Cola European Partners tem lugar na próxima sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00, no Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos. A competição junta 11 equipas, 80 participantes e oito árbitros. Os prémios serão entregues às 18h30, com a presença da secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, e da presidente do IHM, Vânia Jesus.

Uma nota do IHM explica que este evento desportivo insere-se no projecto comunitário “Viver com Saúde”, no eixo “Hábitos Saudáveis de vida”, tendo como objectivos a promoção da prática desportiva como veículo de inclusão social e instrumento de capacitação, de desenvolvimento de competências pessoais e sociais. A iniciativa realiza-se em parceria com a Associação da Madeira de Desportos para Todos e a Associação de Técnicos e Árbitros da Região Autónoma da Madeira, com o apoio/patrocínio da Coca-Cola European Partners, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Burguer King e GESBA.

O torneio contará, uma vez mais, com jovens dos vários conjuntos habitacionais da IHM, que se encontram integrados em projectos sociais e a serem acompanhados por instituições de âmbito social, sendo através destas que participam neste evento.

Nesta terceira edição participam as seguintes equipas: Associação Reinventa/Polo Comunitário da Nazaré; [email protected] 1 e [email protected] 2; Polo Comunitário Ribeira Grande/[email protected]; RenascerNogueira 1 e RenascerNogueira 2; Equipa XY e “Os Grandes” do Centro Comunitário São Martinho; Associação Centro Luís de Camões; Comandante Camacho de Freitas; e Centro Comunitário do Lugar da Serra.