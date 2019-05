Nuno Silva e Hugo Rosário são reforços no Madeira SAD

O Madeira Andebol SAD começa a arrumar a casa no que à organização do plantel para a próxima temporada e deste logo com boas noticias para as cores do projecto madeirense.

O DIÁRIO apurou que a administração do Madeira Andebol SAD garantiu a contratação de Nuno Silva e Hugo Rosário, andebolistas que nas duas últimas temporadas defenderam as cores do ABC, clube que rumaram depois de terem estado precisamente ao serviço do Madeira Andebol SAD.

Nuno Silva rubricou um contrato por duas temporadas, enquanto Hugo Rosário por um ano. Trata-se de um regresso a uma casa que bem conhecem, pois anteriormente já vestiram em dois momentos distintos a camisola madeirense.