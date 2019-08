Nuno Manta alerta que Desportivo das Aves vai “dar trabalho” ao Marítimo

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, disse hoje que o Desportivo das Aves vai “dar trabalho” à equipa madeirense no jogo de domingo, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A expectativa é de uma deslocação complicada, frente a um clube que tem as mesmas ambições dos ‘verde rubros’ e que tem um treinador experiente, Augusto Inácio, muito familiarizado com o campeonato e também com o Marítimo, por onde passou entre as épocas 1996/97 e 1998/99.

“Podemos desvalorizar, porque o Aves perdeu os dois jogos oficiais, mas, se analisarmos bem o que o Aves fez nesses dois jogos, vai ser uma equipa que vai dar muito trabalho ao Marítimo. Vai ser um jogo muito dividido, em que as duas equipas vão lutar pelos três pontos”, referiu Nuno Manta, em conferência de imprensa da antevisão da visita à Vila das Aves.

Nuno Manta pretende que os seus jogadores respeitem sempre os adversários e deixou um aviso para o encontro de domingo, mas que também vai servir para os restantes jogos da I Liga.

“Não há jogos fáceis, nem vitórias conseguidas antes do jogo. Compete-nos estar muito focados no jogo de amanhã [domingo], não facilitarmos em nada, mantermos a atitude e empenho que tivemos no jogo anterior, porque isso pode fazer a diferença”, vincou.

Com pouco mais de um mês e meio de trabalho, a sensação é de que a equipa está “motivada e empenhada” e os índices de concentração são para se manter, sobretudo após uma exibição “conseguida” no empate (1-1) com o Sporting.

Ainda sobre o Desportivo das Aves, Nuno Manta analisou que a formação avense, com “qualidade em termos individuais”, está a construir uma equipa “com vários jogadores novos” e deixou elogios à sua prestação na partida inaugural frente ao Boavista, apesar da derrota no Bessa, por 2-1.

O Marítimo, sexto classificado, com um ponto, visita o Desportivo das Aves, 12.º, ainda sem qualquer ponto, no domingo, com o apito inicial marcado para as 16:00.