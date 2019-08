Nuno Manta à espera de “um Sporting ferido”

Nuno Manta não está à espera de um Sporting mais fragilizado em virtude da goleada que sofreu frente ao Benfica, no Jogo da Super Taça. “Penso que o Sporting vai chegar com o orgulho ferido e a querer dar uma resposta rápida””, declarações do treinador do Marítimo ao programa ‘Maritimo na TSF’ Madeira. “Não me preocupa o Sporting, mas sim o Marítimo. Cada um sabe de si e o Sporting, sabe o que fazer no campeonato.” Relativamente ao jogo com o Sporting, que marca a estreia do Marítimo na presente edição da I Liga portuguesa, o treinador maritimista avança: “Será uma estreia na nossa casa contra um adversário forte, que luta pelo título. Temos a nossa maneira de estar, a ideia que queremos para o Marítimo este ano a jogar em nossa casa. Acho que vai ser um bom jogo e o Marítimo vai fazer tudo para conseguir a vitória contra o Sporting”, para o que conta com o apoio dos adeptos maritimistas. “Podem fazer toda a diferença”, considera.

O treinador maritimista perspectivou uma temporada “extremamente competitiva”, pois “não vai ser fácil conseguir pontos, tanto fora como em casa”, considerando que “um pormenor vai ditar muitas vezes o resultado e temos de estar preparados para isso”.