Nanu renova com o Marítimo até 2022

O Marítimo, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a renovação de contrato do defesa Nanu até 2022.

O jogador, de 25 anos, internacional pela Guiné-Bissau, chegou ao clube madeirense na época 2015/16 para jogar na equipa B e estreou-se no plantel principal na temporada 2017/18.

Passou a ser titular a meio da época 2018/19, na qual fez 17 jogos, e jogou de início nas quatro partidas desta temporada.

“Estou mesmo muito feliz, porque foi no Marítimo que cheguei à I Liga. Tenho sido muito bem tratado desde que vim para cá e sinto-me em casa. Só tenho de agradecer a confiança que depositaram em mim, e, como sempre, podem contar com trabalho e dedicação”, afirmou, em declarações exclusivas ao sítio oficial do emblema ‘verde rubro’.

Nanu disse ainda que pretende dar “muitas alegrias” a todos os que apoiam diariamente a equipa.