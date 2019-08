Nadadora madeirense Susana Gomes é campeã do mundo em mariposa

Ao terceiro dia de competição no Campeonato do Mundo de Natação Master, a nadadora madeirense do Clube Naval do Funchal, Susana Sousa Gomes alcança o lugar mais alto do pódio nos 100 mariposa com o tempo 1:08.18.

A navalista é, assim, campeã do Mundo no escalão 40-44.

Depois de dois quartos lugares nos 100 e 50 mariposa um quinto lugar nos 50 livres a madeirense não deu hipótese às concorrentes e garantiu a medalha de ouro.

A restante comitiva navalista continua a marcar passo na Coreia do Sul com destaque para João Pedro Sousa (200 estilos) - 2:34.19 (6.º lugar escalão 45-49). Catarina Grace (50 livres) - 37.06 (39.º lugar escalão 40-44) e Pedro Ideia (200 livres) - 2:29.77 (31.º lugar escalão 30-34).