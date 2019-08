O Nacional derrotou o Vilafranquense, por 2-1, esta tarde, em jogo da 4.ª jornada da II Liga, que decorreu no Estádio Municipal de Rio Maior. Wilson Santos marcou para a equipa da casa aos 7 minutos, mas Brayan Riascos empatou aos 15. Já na segunda parte, numa altura em que já estava a jogar com mais um elemento, os alvinegros chegaram ao 2-1 com um golo de belo efeito da autoria de Jota, aos 89 minutos.