Montalegre-Benfica na Taça de Portugal

O Benfica visita o Montalegre, equipa do Campeonato de Portugal, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal em futebol, ditou o sorteio realizado esta manhã na Cidade do Futebol. Já o Moreirense, do madeirense Ivo Vieira, vai jogar ao Dragão. Quanto ao Sporting recebe o Rio Ave.

Os jogos dos oitavos-de-final da Taça são os seguintes:

FC Porto – Moreirense

Boavista – V. Guimarães

Leixões – Tondela

Montalegre – Benfica

V. Setúbal - Sp. Braga

Aves – Chaves

Feirense – P. Ferreira

Sporting – Rio Ave

Os jogos estão agendados para o período entre 18 e 20 de Dezembro, ou seja a meio dessa semana.

A competição já não conta com emblemas da Madeira.