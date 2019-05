Miguel Silva Gouveia entrega prémios no torneio de futebol de rua ‘Pontinha Cup’

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, entregou, esta manhã, prémios aos jovens participantes no torneio de futebol de rua ‘Pontinha Cup’, organizado pelo Clube Escola Liceu e pela Dragon Force a decorrer, como habitualmente, no molhe da Pontinha (zona nascente).

O autarca vincou “as condições excepcionais que o Funchal oferece nos domínios relativos à qualidade de vida dos seus habitantes” e assegurou que “o Município continuará a zelar, com investimentos em infra-estruturas para a população e com apoio aos clubes e entidades que prestam serviço público”.

Congratulou, por fim, dirigentes e educadores “não só pelo fomento da prática desportiva destas crianças, mas também pelo desenvolvimento integrado nos valores como o respeito, a justiça e a solidariedade”.

Neste torneio jovem participam cinco clubes convidados da Região, com várias equipas com idades compreendidas dos 6 aos 8 anos, contando com cerca de 180 atletas a competir na modalidade de futebol de rua.

Para além da parte desportiva, “esta competição tem como objectivo proporcionar a todos os jovens dos vários clubes participantes um maior contacto com a realidade competitiva do futebol de rua e oferecer aos atletas a envolvência num espectáculo com carácter competitivo, mas saudável, da modalidade. Outro dos objectivos é promover o intercâmbio desportivo, social e cultural entre todos os atletas”, frisa a organização do evento.